29 мая, 2020, 19:19

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом и в дальнейшем будет работать, пандемия COVID-19 никак не повлияет на этот процесс

Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Екатерина Матернова, пишет официальный сайт КБФ.

"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Следовательно, не волнуйтесь", - сказала она.

"Конечно, есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и Европейского Союза, но это лишь ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией", - добавила Екатерина Матернова.

Представитель Еврокомиссии напомнила, что введение безвизова было связано с определенными условиями проведения реформ, в частности, в области верховенства права.

Киевский Форум - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.