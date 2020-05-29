"Не волнуйтесь! Безвизовый режим с ЕС не пострадает из-за COVID-19", - представитель Еврокомиссии
Об этом во время онлайн дискуссии Киевского форума заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Екатерина Матернова, пишет официальный сайт КБФ.
"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Следовательно, не волнуйтесь", - сказала она.
"Конечно, есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и Европейского Союза, но это лишь ограничение передвижения, а не автоматическая связь между режимом безвиза и пандемией", - добавила Екатерина Матернова.
Представитель Еврокомиссии напомнила, что введение безвизова было связано с определенными условиями проведения реформ, в частности, в области верховенства права.
Киевский Форум - ведущий международный форум Украины по обсуждению проблем мира и безопасности. Основан Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину" в 2007 году.
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