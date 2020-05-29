"Грубые недостатки и просчеты": в Винницкой области уволили главу полиции области и его заместителей
29 мая, 2020, 13:03
29 мая, руководство Национальной полиции приняло решение об отстранении от выполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса
Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.
Кроме руководителя ГУ ЧП Винницкой области Юрия Педоса, освободили также начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы.
"Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", - говорится в сообщении.
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