"Грубые недостатки и просчеты": в Винницкой области уволили главу полиции области и его заместителей

29 мая, 2020, 13:03

29 мая, руководство Национальной полиции приняло решение об отстранении от выполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Кроме руководителя ГУ ЧП Винницкой области Юрия Педоса, освободили также начальника криминальной полиции и руководителя оперативной службы.

"Причиной таких управленческих решений стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений", - говорится в сообщении.

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