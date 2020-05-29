"Эти люди надолго сядут в тюрьму": Аваков о стрельбе в Броварах

Об этом сообщает МВД.

"В 7:15 утра в Броварах 67 человек устроили массовую драку между собой со стрельбой. 28 участников этой схватки уже задержаны, 22-м выдвинуто подозрения. Изъято 16 единиц оружия. Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет выдвинут безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму. Чтобы в будущем не участвовать в таких стычках на улицах. А такой бандитский способ заработка денег никогда не повторялся ", - сказал Аваков.

Он сообщил, что причиной беспорядков стал конфликт между двумя перевозчиками в Киевской области.

"Между Броварами и Киевом ежедневно курсирует ряд маршрутных такси. Стоимость билета в среднем - 14 грн. Это 600 тыс. грн заработка в день, а за год - около 220 млн грн. Этот рынок пассажирских перевозок делят между собой две группы: часть перевозок - легальна. Часть, которую осуществляют оба перевозчика - нет. Именно за эти средства для выяснения отношений между собой они наняли бандитов и "забили стрелку", как в 90-е, которая закончилась стрельбой в жилом массиве Броваров. Трое участников перестрелки сейчас с огнестрельными ранениями находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает. Мне жаль, что большинство из них - это молодые ребята, которые решили побыть наемниками и заработать по 800 грн в день. Моя обязанность сделать так, чтобы все эти бандиты сели в тюрьмы ", - сказал глава МВД.

Аваков добавил, что из-за того, что несколько пуль попали в окна жителей города, полиция квалифицирует эту схватку, как тяжкое преступление, совершенное группой лиц.

"В отношении организаторов этих беспорядков будет открыто отдельное производство, кроме этого полиция проверит прозрачность тендеров на распределение квот на перевозку должностными лицами областной власти, где интересы перевозчиков ставят, к сожалению, выше интересов людей. Мы поинформовалы все правоохранительные органы, детали преступления знает Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. Наша задача, чтобы все, кто продемонстрировал вседозволенность и стал участником преступления, получили суровое наказание. Я лично буду информировать общественность о деталях расследования этого дела", - сообщил министр внутренних дел.

Напомним, в Броварах произошла перестрелка .

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