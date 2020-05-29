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Espreso.tvОбщество"Дерзкое унижение Украины и украинцев": посол в Германии ответил на оскорбления Шредера

"Дерзкое унижение Украины и украинцев": посол в Германии ответил на оскорбления Шредера

Посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал "унижением Украины и украинцев" высказывание экс-канцлера, главы совета директоров компании "Роснефть" Герхарда Шредера, который назвал дипломата "карликом из Украины".

Об этом посол сказал в комментарии Крым.Реалии.

"С помощью нового модного подкаста господин Шредер стал отбеливать свой потрепанный в Германии имидж. Хотя и этот креатив вряд ли поможет. Его имя навсегда отметится во всемирной истории как синоним циничного лоббиста Кремля, который несмотря на свои потуги потерпел провал. Ведь благодаря лично Канцлеру (Германии Ангеле, - ред.) А.Меркель и большой коалиции, которым мы, украинцы, бесконечно благодарны, санкции против России будут продолжать действовать, а "Северный поток-2" будет продолжать буксовать", - сказал Мельник.

Он отметил, что Шредер "из последних сил старается сохранить хорошую мину при плохой игре".

"Вместо того, чтобы предоставить немецкому обществу честный ответ на вопрос о зависимости его позиции от газпромовско-роснефтинских гонораров, он теряет самоконтроль, переходит на личности, прибегая к сомнительному лексикону. В немецком языке слово "Zwerg" (которым Шредер обозвал Мельника, - ред. ) имеет несколько значений. Почему-то слабо верится в то, что в подкасте упоминалась именно «маленькое существо в человеческом облике, которое фигурирует в сказках и сагах и преимущественно готово прийти на помощь" (Словарь Duden)", - говорит посол.

Мельник продолжил: "Как следует из тональности и контекста, очевидно именно "карлик" и имелся в виду, а это выражение, согласно толковому словарю, имеет откровенно дискриминационную коннотацию, прямо намекая на неполноценность. Впрочем, говорится о пренебрежительном отношении не к личности посла. Речь идет о дерзком унижении Украины и украинцев. И когда подобные фразы в адрес моей родины и сограждан исходят из немецких уст, а тем более бывшего топ-политика, то такие сравнения не являются чем-то безобидным или легкомысленным. Они имеют очень и очень нехороший привкус. более того, они являются чрезвычайно опасными, потому что невольно возрождают злых духов нетерпимости и ненависти".

  • Бывший канцлер Германии, нынешний глава совета директоров компании "Роснефть" и глава комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шредер завел подкаст и в первом выпуске оскорбил посла Украины в Германии Андрея Мельника.
  • Повод для выпада Шредера - интервью Мельника берлинской газете Tagesspiegel в начале мая, в котором украинский дипломат подверг критике призывы экс-канцлера к снятию санкций с России, введенных за ее действия против Украины.
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