Пребывание на улице с паспортом необходимо для проверки самоизоляции, - Минюст

Об этом говорится в ответе Министерства юстиции на запрос Радио Свобода .

Чтобы проверить, должно ли лицо находиться на самоизоляции, "уполномоченные лица" (то есть, в частности, полицейские) подают электронный запрос, на который получают ответ о том, нуждается ли лицо в самоизоляции. Вместе с тем, в министерстве не разъяснили, как технически работники полиции подают запрос, проверяя документы граждан на улице.

"В соответствии с пунктом 15 Порядка (порядок, утвержденный постановлением правительства от 11 марта - ред.) с целью контроля за соблюдением правил самоизоляции на улицах, в парках, других общественных местах работники Национальной полиции, представители Национальной гвардии, уполномоченные органами местного самоуправления работники осуществляют выборочную проверку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или ее специальный статус. На электронный запрос уполномоченных лиц с помощью системы предоставляется информация о том, нуждается ли лицо в самоизоляции (в том числе о распространении на лицо исключений, предусмотренных пунктом 18 настоящего Порядка) ", - говорится в письме.

Со 2 апреля Кабинет министров запретил украинцам находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность. Эта норма не была отменена на первом этапе ослабление карантинных мероприятий и, таким образом, действует уже почти 2 месяца.

Национальная полиция Украины раньше не ответила за запрос о том, имеются ли у членов патрулей электронные базы данных, которые позволяют проверять по документам, должен ли человек находиться на самоизоляции или обсервации.

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