Правительство обнародовало стратегию стимулирования экономики для преодоления последствий коронакризиса

29 мая, 2020, 10:33

Кабинет Министров Украины опубликовал основные положения программы стимулирования экономики после кризиса, вызванного ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни

Презентация опубликована на Правительственном портале.

Основные положения стратегии разделены на следующие части:

- краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив)

- мероприятия секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий)

- поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).

Отмечается, что в подготовке этой программы приняли участие более 90 разработчиков, среди которых аналитические центры, бизнес-ассоциации и отдельные компании (в том числе из представителей малого и среднего бизнеса).

"В Программе учтены инициативы по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Важной частью Программы будет системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине" , - говорится в сообщении.

Также, по словам чиновников, программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщал, что программа стимулирования экономики содержит более 230 конкретных мероприятий.