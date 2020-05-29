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Espreso.tvОбществоПравительство обнародовало стратегию стимулирования экономики для преодоления последствий коронакризиса

Правительство обнародовало стратегию стимулирования экономики для преодоления последствий коронакризиса

Кабинет Министров Украины опубликовал основные положения программы стимулирования экономики после кризиса, вызванного ограничительными мерами по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни

Презентация опубликована на Правительственном портале.

Основные положения стратегии разделены на следующие части:

- краткосрочные инициативы в ответ на COVID-19 (обеспечение безопасного функционирования экономики, защита украинских товаров, работ, услуг от импортных альтернатив)

- мероприятия секторального направления стимулирования экономики (поддержка промышленности, агросектора, энергетики, транспорта, инфраструктуры, сферы услуг, информационно-коммуникационных технологий)

- поддержка экономики по функциональным направлениям (поддержка малого и среднего бизнеса, международной торговли, инвестиций, инноваций, создание рабочих мест и развитие рынка труда, разумное регулирование экономической деятельности).

Отмечается, что в подготовке этой программы приняли участие более 90 разработчиков, среди которых аналитические центры, бизнес-ассоциации и отдельные компании (в том числе из представителей малого и среднего бизнеса).

"В Программе учтены инициативы по следующим направлениям: доступ к финансам, доступ к рынкам, дерегуляция, модернизация и развитие, доступ к инфраструктуре. Важной частью Программы будет системная и основательная поддержка отечественного производителя. Принципиальным приоритетом является создание рабочих мест и уплата налогов в Украине" , - говорится в сообщении.

Также, по словам чиновников, программа предусматривает широкий спектр методов поддержки: помощь продвижения экспорта; доступные кредиты, грантовые программы; расширение участия малого и среднего бизнеса в государственных закупках.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко сообщал, что программа стимулирования экономики содержит более 230 конкретных мероприятий.

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