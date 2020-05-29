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Espreso.tvОбществоПольша заявила о массовой информатаке России

Польша заявила о массовой информатаке России

В Польше сообщили о массовой информационной атаке со стороны России, направленной на дестабилизацию в отношениях между Варшавой и Вашингтоном

Об этом говорится в заявлении польского правительства.

Речь идет о взломе и размещении на польских и иностранных ресурсах неправдивой и манипулятивной информации по поводу учений НАТО Defender Europe 2020.

"Польша снова стала целью информационных атак, которые совпадают с действиями Кремля против Запада, особенно против стран НАТО. Организаторы таких действий использовали известные методы: хакерскую атаку, подмену контента на веб-страницах, а также поддельное интервью с американским генералом", - сообщил представитель министра-координатора в правительстве Польши по вопросам спецслужб Станислав Жарин.

Вследствие хакерских атак на нескольких польских сайтах были размещены материалы об обучении Defender Europe 2020, которые продолжаются в Восточной Европе, в частности в Польше. На ряде польских интернет-ресурсов была размещена статья, в которой высмеивается Польша и ее армия.

По словам Жарина, это имело целью нанести удар по единству НАТО и возможности совместных действий войск США и Польши.

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