Погода на выходные и когда ждать потепления: прогноз от Натальи Диденко
Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV синоптик Наталья Диденко.
"Завтра в Украине перемещается циклон с юго-востока и он приведет усиление осадков практически во всех областях. Во время дождей могут быть и грозы, местами - град и порывистый ветер. Температура воздуха низкой будет в западных областях Украины: +10 ... + 14 ° C - это максимальная. На остальной территории +15 ... + 20 ° C, на юге и востоке местами до + 22 ° C ", - рассказала Диденко.
В Киеве 30-31 мая также ожидаются дожди.
"В Киеве в выходные погода будет дождливой. Завтра в Киеве, как и в большинстве областей Украины, погоду будет определять циклон, поэтому завтра осадки будут более интенсивные. В воскресенье, возможно, менее интенсивные, но все равно остаются и суббота, и воскресенье в Киеве дождливыми. Температура воздуха в столице будет колебаться в пределах +15 ... + 17 ° C", - сказала Диденко.
Со вторника-среды следующей недели в Украине ожидается потепление.
"Потепление, но не полное прекращение осадков, начнется с 2-3 июня", - добавила синоптик.
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