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Espreso.tvОбществоПервый транш новой программы stand-by будет в ближайшее время, - глава МВФ

Первый транш новой программы stand-by будет в ближайшее время, - глава МВФ


фото: Reuters
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

Георгиева поприветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.

Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.

Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.

"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог", - отметил Зеленский.

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