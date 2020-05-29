Первый транш новой программы stand-by будет в ближайшее время, - глава МВФ
29 мая, 2020, 20:44
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой
Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.
Георгиева поприветствовала принятие закона по совершенствованию механизмов регулирования банковской деятельности, отметив, что он защищает налогоплательщиков в Украине.
Она сообщила, что утверждение Советом директоров МВФ первого транша согласованной программы stand-by на следующие 18 месяцев состоится в ближайшее время.
Собеседники согласились, что переход к программе stand-by значительно облегчает выделение финансовой поддержки во время пандемии.
"Спасибо за стабильное партнерство и конструктивный диалог", - отметил Зеленский.
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- Напомним, Украина и Международный валютный фонд предварительно согласовали новую программу Stand-bу размером $ 5 млрд сроком на 18 месяцев.
- 15 мая в Офисе президента заявили, что Украина рассчитывает получить первый транш кредита от соглашения с Международным валютным фондом в течение двух недель .
- Украина ожидает, что МВФ примет программу в размере $ 5 млрд долларов 5 июня, а первый транш будет выделен следующий день , заявил Шмыгаль.
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