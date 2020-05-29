Пенсионная реформа: экономист Новак высказался за обязательный накопительный второй уровень пенсии

29 мая, 2020, 16:35

Об этом экономист Андрей Новак рассказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко", передает Еспресо.TV.

"Нам как можно скорее надо сделать, ввести на законодательном уровне второй и третий накопительные уровне пенсионной системы", - заявил экономист.

Он отметил, что второй уровень накопительной пенсии должен быть обязательным, а третий - добровольным.

"Это вот как мы, граждане, насколько мы понимаем, надо подготовить свою старость на пенсии - можем себе откладывать, как на обычный депозит, определенные средства на пенсионный счет, которые потом снимаем при выходе на пенсию. Но это добровольный аспект. Мы понимаем, очень мало украинцев пользуются этим, понимают, что надо самостоятельно позаботиться о своей пенсии ", - отметил Новак.

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По его словам, пока не внедрится обязательный накопительный уровень, мы не уменьшим существенную нагрузку на солидарную часть нашей пенсионной системы.

"Поэтому обязательный второй накопительный уровень - это уже то, что мы должны были сделать, как это сделали страны Восточной Европы еще в первой половине 90-х. Именно обязательный накопительный уровень дает само понятие социальной справедливости", - подчеркнул он.

"Потому что этот уровень - это процент от вашей зарплаты. Поэтому чем выше у вас зарплата, чем лучше вы работаете, тем больше суммы вы сами себе накапливаете на эту накопительную пенсию. То есть социальная справедливость по факту", - пояснил экономист.

Новак привел пример такой системы:



"Суть в том, что берется ваша зарплата, например, сегодня мы считаем в Украине 10 тыс. грн средняя зарплата, и берется определенный процент на накопительный ваш личный пенсионный счет, например, депозит. Только снять можно, в отличие от депозита, только тогда, когда произошел факт выхода на пенсию. Все это время, каждый час ежемесячный отсчет процента от зарплаты ложится на этот счет и на него, как на депозит, банк постоянно начисляет проценты. Таким образом, работая 30-35-40 лет, каждый месяц добавляете часть зарплаты на этот пенсионный счет. Банк постоянно начисляет проценты и тогда, после выхода на пенсию, у вас после выхода на пенсию накопилась большая сумма с процентами, которую вы можете снять. Собственно так и живут пенсионеры всех цивилизованных, развитых стран ".

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