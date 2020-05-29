Пандемия никак не повлияет на безвизовый режим Украины с ЕС, - представитель Еврокомиссии

29 мая, 2020, 18:10

Безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом будет работать и дальше, пандемия COVID-19 никак не повлияет на этот процесс

Об этом во время онлайн-дискуссии Киевского форума заявила заместитель руководителя Главного директората Еврокомиссии по вопросам политики расширения и соседства Екатерина Матернова, информирует Цензор.НЕТ .

"Нет никакой связи между безвизовым режимом и пандемией. Не волнуйтесь", - сказала она.

"Конечно, есть определенные ограничения передвижения и в пределах Шенгенской зоны, и Европейского Союза, но это лишь ограничение передвижения, а не автоматическая связь между безвизовым режимом и пандемией", - пояснила Матернова.

Представитель Еврокомиссии напомнила, что введение безвиза было связано с определенными условиями проведения реформ, в частности, в области верховенства права.