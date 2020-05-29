Определился самый дорогой футбольный клуб Европы
29 мая, 2020, 12:17
По версии аудиторской компании KPMG, самым дорогим футбольным клубом Европы является мадридский "Реал"
Об этом сообщает footballbenchmark.
"Реал" был оценен в 3,478 миллиарда евро. На втором месте расположился английский "Манчестер Юнайтед" (3,342), а тройку замкнула испанская "Барселона" (3,193).
В десятке самых дорогих также оказались немецкая "Бавария", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм", "Арсенал", а также французский ПСЖ.
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