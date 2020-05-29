Новые вспышки коронавируса будут развиваться очень быстро, - ВОЗ
Об этом заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро, сообщает ВВС.
"Коронавирус не прошел, и по мере роста передвижений людей мы должны быть готовы к тому, что новые вспышки будут развиваться очень быстро", - сказал он.
Доктор Набарро подчеркнул, что по мере снятия карантина людям придется продолжать практиковать социальное дистанцирование настолько, насколько они могут, и сразу же изолироваться в случае заражения.
Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 составляет 5922781, из них 362 391 летальный, выздоровели 2592675 человек.
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