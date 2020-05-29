Новая вспышка коронавируса в Южной Корее: закрылись сотни школ, людей просят не выходить из дома
Об этом сообщает CNN.
Таким образом Корея пытается справиться с новыми случаями заражения, выявленными в Сеуле и прилегающих к нему регионах. Власти страны решили усилить карантин после его смягчения. Так, сегодня были закрыты более 500 школ. В общей сложности 838 школ по всей стране отложили открытие и продолжили занятия в Интернете.
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Парки, художественные галереи, музеи и театры в столичном регионе также закрылись для посещений до 14 июня. Все публичные мероприятия тоже будут отменены или отложены. В Министерстве здравоохранения призвали жителей воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель.
Вспышка коронавируса состоялся в логистическом центре в Пучшкони в часе езды от столицы. Там заболели около 100 человек. Ранее около сотни зараженных были обнаружены в самом Сеуле. На наличие коронавируса уже протестировали около 4 тыс. работников и посетителей логистического центра.
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С начала пандемии в Южной Корее коронавирусом заразились 11,4 тыс. человек. Большинство выздоровели, еще 269 умерли. Пик инфицирования в стране пришелся на начало марта. Максимальное количество новых заражений несколько раз превышало 800 человек.
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