Новая вспышка коронавируса в Южной Корее: закрылись сотни школ, людей просят не выходить из дома

29 мая, 2020, 16:42

Южная Корея усиливает карантин после новой вспышки коронавируса

Об этом сообщает CNN.

Таким образом Корея пытается справиться с новыми случаями заражения, выявленными в Сеуле и прилегающих к нему регионах. Власти страны решили усилить карантин после его смягчения. Так, сегодня были закрыты более 500 школ. В общей сложности 838 школ по всей стране отложили открытие и продолжили занятия в Интернете.

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Парки, художественные галереи, музеи и театры в столичном регионе также закрылись для посещений до 14 июня. Все публичные мероприятия тоже будут отменены или отложены. В Министерстве здравоохранения призвали жителей воздержаться от выхода на улицу в течение следующих двух недель.

Вспышка коронавируса состоялся в логистическом центре в Пучшкони в часе езды от столицы. Там заболели около 100 человек. Ранее около сотни зараженных были обнаружены в самом Сеуле. На наличие коронавируса уже протестировали около 4 тыс. работников и посетителей логистического центра.

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С начала пандемии в Южной Корее коронавирусом заразились 11,4 тыс. человек. Большинство выздоровели, еще 269 умерли. Пик инфицирования в стране пришелся на начало марта. Максимальное количество новых заражений несколько раз превышало 800 человек.