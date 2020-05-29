Не более 30 человек: Разумков позволил открыть ложу для прессы на балконе Рады
29 мая, 2020, 08:35
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ослабил ограничения для работы журналистов в украинском парламенте, которые ввели из-за распространения коронавируса
Об этом говорится в его распоряжении.
Теперь один оператор или фотокорреспондент от одного СМИ может присутствовать в ложе прессы на балконе зала Рады. В этой ложе не может быть более 30 человек.
После начала эпидемии COVID-19 зона работы журналистов в парламенте была ограничена третьим этажом здания, где расположен пресс-центр Верховной Рады.
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