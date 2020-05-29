Не более 30 человек: Разумков позволил открыть ложу для прессы на балконе Рады

29 мая, 2020, 08:35

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков ослабил ограничения для работы журналистов в украинском парламенте, которые ввели из-за распространения коронавируса

Об этом говорится в его распоряжении.

Теперь один оператор или фотокорреспондент от одного СМИ может присутствовать в ложе прессы на балконе зала Рады. В этой ложе не может быть более 30 человек.

После начала эпидемии COVID-19 зона работы журналистов в парламенте была ограничена третьим этажом здания, где расположен пресс-центр Верховной Рады.