НАПК проверит наличие конфликта интересов Буславец в связи с поручением Энергоатому, где работает ее сын
29 мая, 2020, 09:49
Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением по поводу потенциального конфликта интересов врио министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
Лерос утверждает, что у Буславец возник конфликт интереса во время предоставления отдельного поручения одному из директоратов министерства и Энергоатому.
Работники НАПК приняли у депутата заявление и материалы. На основании заявления начат мониторинг по поводу возможного конфликта интересов.
- Напомним, 28 мая народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что врио главы Минэнерго Ольга Буславец должна быть включена в список коррупционеров за поручение директору Энергоатома "майнить крипту" в подразделении компании, где работает ее сын, обвинив ее в конликте интересов и коррупции и отметив, что предыдущий врио министра энергетики хотел сократить отдел, где работает ее сын.
- Буславец заявила, что ее сын пришел в Энергоатом после магистратуры, занимает там самую низкую должность и ни на что не влияет.
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