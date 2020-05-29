НАПК проверит наличие конфликта интересов Буславец в связи с поручением Энергоатому, где работает ее сын

29 мая, 2020, 09:49

Народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос обратился в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции с заявлением по поводу потенциального конфликта интересов врио министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Ольги Буславец

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Лерос утверждает, что у Буславец возник конфликт интереса во время предоставления отдельного поручения одному из директоратов министерства и Энергоатому.

Работники НАПК приняли у депутата заявление и материалы. На основании заявления начат мониторинг по поводу возможного конфликта интересов.