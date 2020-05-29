На Волыни запустят общественный транспорт, но не везде
Об этом сообщила Волынская ОГА.
"В Ковеле, районе Ковеля и пгт Олыка Киверцовского района до сих пор много больных коронавирусом и люди продолжают инфицироваться. Поэтому в этих населенных пунктах пока ослабление карантина не будет, однако, как только показатели улучшатся, решение пересмотрят во время очередного заседания комиссии ТЭП и ЧС. Относительно восстановления движения транспорта - оно будет поэтапным и согласно с четкими требованиями, предусмотренными постановлением Правительства", - говорится в сообщении.
Также комиссия приняла решение прекратить круглосуточное дежурство бригады экстренной медицинской помощи на пункте пропуска "Ягодин" и вернуть ее к привычному графику работы, поскольку за последнюю неделю жалоб на вирусную инфекцию от тех, кто приехал из-за границы, не было.
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