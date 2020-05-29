На ВНО будут пускать с повышенной температурой, но только со справкой об отсутствии COVID-19

29 мая, 2020, 10:21

Участникам ВНО необходимо взять справку от врача, если его обычная температура тела превышает показатель 37,2

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире одного из телеканалов, передает НВ.

"Если у участника ВНО обычная температура тела выше нормы, то ему следует взять справку у семейного врача или терапевта о том, что она не связана с коронавирусом, а является индивидуальным состоянием", - пояснила она.

Документ нужно будет показать на пункте проведения оценки.

По словам директора, на каждом пункте тестирования будет врач, который будет принимать решение.

Врач на пункте пропуска будет дважды проводить температурный скрининг участникам, имеющим повышенную температуру тела.

"Если же температура тела не снизится до начала тестирования, будут рекомендовать оставить пункт пропуска и прийти на дополнительную сессию ВНО", - резюмировала Вакуленко.