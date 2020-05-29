На Львовщине продлили карантин до 1 июня из-за эпидемической ситуации

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации, а именно: показателей инцидентности, которые на сегодня составляют около 14,5 вместо 12, как установлено постановлением Кабинета министров, областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о продлении режима карантинных мероприятий на территории области до 1 июня" , - говорится в сообщении.

Показатели заболеваемости и смертности на этой неделе побили все рекорды на Львовщине.

"С начала недели умерли 12 человек, еще более 300 получили положительный результат на коронавирус. Следующее заседание запланировано на понедельник, 1 июня, с целью выяснения ситуации по принятию решения об оставлении в силе или смягчению карантинных мероприятий", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис, отмечается рост числа пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

Загруженность коек в учреждениях здравоохранения для Сovid - 21%. Среднее количество тестирований в течение последних 7 дней - 86 на 100 тыс. населения. Процент инцидентности по Львову 21,6, а наполненность койко-мест во Львове 40%.

Ухудшение динамики отмечает также руководитель Лабораторного центра Роман Павлив.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .