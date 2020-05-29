На Кировоградщине во время подъема из шахты травмировались шесть человек
Об этом информирует полиция Кировоградской области.
"Сообщение о сбое в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт поступило в полицию сегодня, 29 мая, около 7.30. По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на место происшествия вызвали спасателей, которые помогли людям подняться на поверхность.
"В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых каретой скорой помощи доставили в лечебное учреждение. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое", - сообщили в полиции.
По данному факту информация внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.
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