На Кировоградщине во время подъема из шахты травмировались шесть человек

29 мая, 2020, 19:49

На Кировоградщине из-за сбоя в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт травмировались шесть человек, полиция расследует обстоятельства происшествия

Об этом информирует полиция Кировоградской области.

"Сообщение о сбое в системе подъемного механизма лифтового оборудования на одной из шахт поступило в полицию сегодня, 29 мая, около 7.30. По информации руководства предприятия, рабочая смена, которая поднималась из штольни и находилась внутри кабины подъемника, не смогла выбраться на поверхность", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия вызвали спасателей, которые помогли людям подняться на поверхность.

"В результате происшествия телесные повреждения получили шесть граждан, которых каретой скорой помощи доставили в лечебное учреждение. Состояние двух из них врачи оценивают как тяжелое", - сообщили в полиции.

По данному факту информация внесена в ЕРДР по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК. Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

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