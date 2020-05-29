На Банковой проходит акция "Первый миллиард": выступают против закупки защитных костюмов в Китае

29 мая, 2020, 21:15

У Офиса президента проходит акция, посвященная возможным злоупотреблением при закупке защитных костюмов для медиков

Об этом передает Еспресо.TV.

"Под стенами Офиса президента происходит не то, что акция, а настоящая хип-хоп вечеринка. Здесь есть громкая музыка и диджей. Собрались сотни людей. Называют эту вечеринку "Первый миллиард". Намекает на то, что, якобы, министр охраны здоровья я уже успел за свое пребывание в должности заработать коррупционным путем миллиард грн ", - сообщила журналистка.

Она напомнила, что неделю назад через бюджетный комитет Рады согласовали закупку защитных костюмов для медиков из Китая. И цена на один костюм - 488 грн.

"Организаторы акции считают, что такая цена является завышенной, так как волонтеры закупали за половину такой суммы костюмы украинского производителя. МЗ говорило, что они не являются качественными, но волонтеры так не считают. Среди сегодняшних гостей есть и депутаты от "Слуги народа". Они так же говорят, что не доверяют господину Степанову. С начала пандемии в Украине заболело более 4000 врачей, что составляет пятую часть всех заболеваний. Перед ОП поставили 12 больничных коек, которые символизируют смерть медиков от коронавируса и говорят, что это лишь при самым скромным подсчетам. На каждую кровать положили деньги, которые символизируют этот миллиард. Принесли так же шампанское, условно красную икру, так как празднуют. Президент не вышел. Организаторы говорят, что хотят добиться того, чтобы закупка не состоялась, а в идеале - стремятся отставки министра здравоохранения ", - сказала журналистка.