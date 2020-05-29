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Espreso.tvОбществоВ Азовском море прошли обучение украинских морпехов. ФОТОФАКТ

В Азовском море прошли обучение украинских морпехов. ФОТОФАКТ


фото: Міноборони
29 мая на побережье Азовского моря прошли тактико-специальные учения с боевой стрельбой с личным составом подразделений бригад морской пехоты во взаимодействии с другими родами войск

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

"На побережье Азовского моря прошли тактико-специальные учения с боевой стрельбой с личным составом подразделений бригад морской пехоты во взаимодействии с авиацией Сухопутных войск ВС Украины, подразделениями десантно-штурмовых войск ВС Украины, морской авиацией ВМС ВС Украины и Государственной пограничной службой Украины", - говорится в сообщении.

Участники учений отрабатывали вопросы отражения морского десанта противника, освобождение и взятие под контроль важных объектов инфраструктуры в исключительной морской экономической зоне Украины.

Фотографии - Минобороны:

 

 

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