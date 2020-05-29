Минздрав разрешил ослабить карантин еще трем областям

29 мая, 2020, 12:37

По данным Министерства здравоохранения, смягчить карантин готовы 20 областей, в частности, отныне к этому готовы Волынская, Закарпатская и Луганская области

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Последние 4 области, где карантин не позволяют смягчить критерии Минздрава, - Донецкая, Львовская, Ривненская и Черновицкая.

Три западных области не отвечают по критерию количества больных на 100 тыс. населения. Так при требовании Минздрава 12 больных на 100 тыс. Львовская имеет показатель 12,86. Ривненская - 26,46. Черновицкая - 39,28 человек на 100 тыс. населения.

Донецкая область не отвечает по показателю охвата населения тестированием - 8,34 протестированных на 100 тыс. населения при минимально установленных Минздравом 12. Отметим, в Киеве тот же показатель - 62,29 протестированных на 100 тыс. населения, в других областях он колеблется от 52 , 24 (Сумская область, максимальное после Киева значение) до тех же 12.

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