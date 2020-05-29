Лукаш агитирует за гражданина РФ на выборах в Раду общественного контроля НАБУ - "Демсокира"

29 мая, 2020, 16:10

На выборах в РОК НАБУ бывший член "Партии Регионов" Елена Лукаш ведет агитацию за Кирпичева Камиля Хусяиновича

Об этом повидомляэ член политсовета "Демсокиры" Марк Савчук в Facebook.

Савчук отмечает, что Елена Лукаш, Александр Дубинский и Максим Бужанский проводят агитацию на выборах членов Совета общественного контроля НАБУ, проходящих 29 мая.

По словам Савчука, они агитируют за список из 4 человек, среди которых гражданин России.

"У Кирпичева Камиля Хусяиновича (да, это настоящее имя) есть российский индивидуальный номер налогоплательщика", - отметил Савчук.

Отметим, на сайте деклараций НАПК, которую Кирпичев подал в 2019 году, зарегистрирована квартира в Крыму.

Напомним, с 9:00 до 21:00 проходит онлайн голосование в РОК НАБУ.

Для того чтобы сделать выбор, нужно:

перейти на страницу голосования по ссылке https://nabu.gov. ua / voting / ;

нажать кнопку "Начать голосование", пройти тест и согласиться с условиями голосования;

указать электронный адрес - на него будет выслан код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

указать номер мобильного телефона, на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;

последний шаг - выбрать кандидатов (не более 15), поставив отметки напротив их фамилий.

Защита процесса голосования от внешнего вмешательства будет обеспечивать Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО "Электронная демократия".

Представители РОК НАБУ осуществляют общественный контроль над деятельностью учреждения. Также они имеют полномочия отбирать детективов (два представителя РОК с 15 избираются в Дисциплинарную комиссию НАБУ).

РОК перед голосованием разместила полный перечень из 34 кандидатов, их мотивационные письма и биографии в открытом доступе.

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