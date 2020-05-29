Лукаш агитирует за гражданина РФ на выборах в Раду общественного контроля НАБУ - "Демсокира"
Об этом повидомляэ член политсовета "Демсокиры" Марк Савчук в Facebook.
Савчук отмечает, что Елена Лукаш, Александр Дубинский и Максим Бужанский проводят агитацию на выборах членов Совета общественного контроля НАБУ, проходящих 29 мая.
По словам Савчука, они агитируют за список из 4 человек, среди которых гражданин России.
"У Кирпичева Камиля Хусяиновича (да, это настоящее имя) есть российский индивидуальный номер налогоплательщика", - отметил Савчук.
Отметим, на сайте деклараций НАПК, которую Кирпичев подал в 2019 году, зарегистрирована квартира в Крыму.
Напомним, с 9:00 до 21:00 проходит онлайн голосование в РОК НАБУ.
Для того чтобы сделать выбор, нужно:
- перейти на страницу голосования по ссылке https://nabu.gov. ua / voting / ;
- нажать кнопку "Начать голосование", пройти тест и согласиться с условиями голосования;
- указать электронный адрес - на него будет выслан код подтверждения, который необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
- указать номер мобильного телефона, на который будет отправлено sms-сообщение с кодом. Этот код необходимо вписать в соответствующее поле на странице голосования;
- последний шаг - выбрать кандидатов (не более 15), поставив отметки напротив их фамилий.
Защита процесса голосования от внешнего вмешательства будет обеспечивать Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, а мониторинг процесса голосования - ОО "Электронная демократия".
Представители РОК НАБУ осуществляют общественный контроль над деятельностью учреждения. Также они имеют полномочия отбирать детективов (два представителя РОК с 15 избираются в Дисциплинарную комиссию НАБУ).
РОК перед голосованием разместила полный перечень из 34 кандидатов, их мотивационные письма и биографии в открытом доступе.
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