Курс валют: гривня несколько укрепилась

29 мая, 2020, 09:24

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 9 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 29 мая официальный курс установлен на уровне 26,91 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни за евро. По состоянию на 28 мая курс был 29,72 гривни.