Курс валют: гривня несколько укрепилась
29 мая, 2020, 09:24
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 9 копеек
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, по состоянию на 29 мая официальный курс установлен на уровне 26,91 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни за евро. По состоянию на 28 мая курс был 29,72 гривни.
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