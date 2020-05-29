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Espreso.tvОбществоКурс валют: гривня несколько укрепилась

Курс валют: гривня несколько укрепилась

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни относительно доллара на 9 копеек

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, по состоянию на 29 мая официальный курс установлен на уровне 26,91 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,62 гривни за евро. По состоянию на 28 мая курс был 29,72 гривни.

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