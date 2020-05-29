Кризис в Латинской Америке: из-за коронавируса без еды могут остаться 14 млн человек

29 мая, 2020, 11:49

Из-за пандемии коронавируса в Латинской Америке, которая названа новым эпицентром заболеваемости, около 14 млн человек могут остаться без еды

Об этом сообщает The Washington Post.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН считают, что от пандемии в мире больше пострадает Латинская Америка, поскольку количество голодающих может вырасти до 14 млн. В 2019 году там страдало от недоедания 3,4 млн человек. В ООН опасаются, что до конца года всего в мире это количество может вырасти на 130 млн человек.

Однако в ООН учитывают только 11 стран, где работают представители организации. Например, в Венесуэле, где в 2019 году голодало около 9 млн человек, официального присутствия ООН нет. Эксперты ООН призывают государства региона расширить гуманитарную помощь населению, включив те слои населения, которые обычно не считаются нуждающимися.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения уже назвали Латинскую Америку новым центром пандемии коронавируса. Так, Бразилия по суточной смертности от коронавируса обогнала США.