 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоКризис в Латинской Америке: из-за коронавируса без еды могут остаться 14 млн человек

Кризис в Латинской Америке: из-за коронавируса без еды могут остаться 14 млн человек


фото: reuters
Из-за пандемии коронавируса в Латинской Америке, которая названа новым эпицентром заболеваемости, около 14 млн человек могут остаться без еды

Об этом сообщает The Washington Post.

Представители Всемирной продовольственной программы ООН считают, что от пандемии в мире больше пострадает Латинская Америка, поскольку количество голодающих может вырасти до 14 млн. В 2019 году там страдало от недоедания 3,4 млн человек. В ООН опасаются, что до конца года всего в мире это количество может вырасти на 130 млн человек.

Однако в ООН учитывают только 11 стран, где работают представители организации. Например, в Венесуэле, где в 2019 году голодало около 9 млн человек, официального присутствия ООН нет. Эксперты ООН призывают государства региона расширить гуманитарную помощь населению, включив те слои населения, которые обычно не считаются нуждающимися.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения уже назвали Латинскую Америку новым центром пандемии коронавируса. Так, Бразилия по суточной смертности от коронавируса обогнала США.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать