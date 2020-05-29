Компания Ferrexpo в апреле 2020 года произвела рекордное количество окатышей

29 мая, 2020, 10:18

Ferrexpo по итогам апреля 2020 года произвела 1,06 млн. тонн железорудных окатышей из собственной руды, что является рекордным производственным показателем Компании за всю историю ее существования и на 12% больше, чем производство в апреле 2019 года. Такие данные были представлены на ежегодном собрании акционеров Ferrexpo plc, которое состоялось 28 мая 2020 года

Кроме того, в январе-апреле текущего года Ferrexpoувеличила производство окатышей из собственного сырья на 8,8% до 3,8 млн. тонн по сравнению с 3,5 млн. тонн за аналогичный период 2019 года. Продажи Компании за этот же период увеличились на 28% до 4,1 млн. тонн по сравнению с этим же периодом 2019 года (3,2 млн. тонн).

"Не смотря на пандемию COVID-19,Ferrexpoсмогла не только сохранить запланированные производственные показатели, но и нарастить производство окатышей в апреле текущего года до рекордных 1,06 млн. тонн. Мы продолжаем работать в режиме обеспечения максимально безопасного производственного процесса для наших сотрудников, обеспечиваем дополнительной работой по сравнению с прошлым годом наших контрагентов (железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа и др.), активно помогаем местным общинам в борьбе с коронавирусом и осуществляем все налоговые отчисления в полном объеме в бюджеты разных уровней", - отметили в Компании.

На фоне положительных новостей Компании, опубликованных в официальном сообщении по итогам годового собрания акционеров, акции Ferrexpo выросли почти на 5%, достигнув отметки в 1,72 фунта за акцию.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com