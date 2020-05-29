 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКомпания Ferrexpo в апреле 2020 года произвела рекордное количество окатышей

Компания Ferrexpo в апреле 2020 года произвела рекордное количество окатышей

Ferrexpo по итогам апреля 2020 года произвела 1,06 млн. тонн железорудных окатышей из собственной руды, что является рекордным производственным показателем Компании за всю историю ее существования и на 12% больше, чем производство в апреле 2019 года. Такие данные были представлены на ежегодном собрании акционеров Ferrexpo plc, которое состоялось 28 мая 2020 года

Кроме того, в январе-апреле текущего года Ferrexpoувеличила производство окатышей из собственного сырья на 8,8% до 3,8 млн. тонн по сравнению с 3,5 млн. тонн за аналогичный период 2019 года. Продажи Компании за этот же период увеличились на 28% до 4,1 млн. тонн по сравнению с этим же периодом 2019 года (3,2 млн. тонн).

"Не смотря на пандемию COVID-19,Ferrexpoсмогла не только сохранить запланированные производственные показатели, но и нарастить производство окатышей в апреле текущего года до рекордных 1,06 млн. тонн. Мы продолжаем работать в режиме обеспечения максимально безопасного производственного процесса для наших сотрудников, обеспечиваем дополнительной работой по сравнению с прошлым годом наших контрагентов (железную дорогу, порты, энергетиков, поставщиков газа и др.), активно помогаем местным общинам в борьбе с коронавирусом и осуществляем все налоговые отчисления в полном объеме в бюджеты разных уровней", - отметили в Компании.

На фоне положительных новостей Компании, опубликованных в официальном сообщении по итогам годового собрания акционеров, акции Ferrexpo выросли почти на 5%, достигнув отметки в 1,72 фунта за акцию.   

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpoявляется крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать