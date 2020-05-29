Коммунальное предприятие Харьковского горсовета хочет купить катафалк Е-класса за более 5 млн грн

29 мая, 2020, 15:05

Коммунальное предприятие "Ритуал" Харьковского городского совета объявило тендер на закупку автокатафалка е-класса за 5,12 млн гривен

Об этом свидетельствуют данные в системе государственных закупок ProZorro.

"Количество и вид товаров: автомобиль специального назначения автокатафалк - 1 шт. На базе автомобиля универсала е-класса (по европейской классификации, в которую входят: Mercedes E-Class, BMW 5 Series, Audi A6, Volvo V90, Jaguar XF, или эквивалентные модели других производителей) ", - говорится в технической спецификации.

Отмечается, что автомобиль должен иметь подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности, LED-фары (с функцией ходовых фонарей), систему контроля мертвых зон, камеру обзора при движении задом 360⁰, подключение мобильного телефона для беспроводного соединения, автоматическое затмения внутренних / внешних зеркал, легкосплавные колесные диски радиусом не менее 18 '', бесключевой вход и запуск двигателя, навигационную систему с цветным дисплеем, электронный климат-контроль и сигнализацию.

Гроб должны загружать сзади автомобиля, этот отсек должен иметь освещение и может быть отделан деревом, натуральной или искусственной кожей. В катафалке должно быть крепление для урны с прахом.