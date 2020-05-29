КНР нападет на Тайвань, если не будет другого способа помешать его независимости, - китайский генерал
По словам генерала, Пекин не отказывается от применения силы и оставляет за собой право принять все необходимые меры для стабилизации и контроля ситуации в районе Тайваньского пролива, сообщает Reuters .
"Если будет потеряна возможность мирного воссоединения, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, сделают все необходимые шаги, чтобы решительно разгромить любые сепаратистские заговоры или действия", - подчеркнул Ли.
Как отмечает агентство, Китай никогда не отказывался от применения силы для того, чтобы взять Тайвань под свой контроль, но высокопоставленные военнослужащие редко выступают с такой явной угрозой в публичной плоскости.
Комментарий Ли Цуочена появился сразу же после одобрения китайским парламентом нового законодательства о национальной безопасности, который, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.
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После прихода на материковом Китае к власти коммунистов под руководством Мао Цзэдуна именно на Тайвань отступили части армии международно признанной Республики Китай под руководством Чан Кайши.
Однако власти КНР считают остров своей территорией.
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Именно Китайская Республика (а не КНР) была одним из основателей Организации Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности ООН, однако в 1971 году Тайбэй потерял членство в ООН, его место занял Пекин.
Пока только 20 стран сохраняют дипломатические отношения с Тайванем.
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