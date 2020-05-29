КНР нападет на Тайвань, если не будет другого способа помешать его независимости, - китайский генерал

29 мая, 2020, 13:18

Начальник отдела Объединенного штаба и член Центральной военной комиссии КНР генерал Ли Цуочен заявил, что Пекин нападет на Тайвань, если не будет другого способа помешать его независимости

По словам генерала, Пекин не отказывается от применения силы и оставляет за собой право принять все необходимые меры для стабилизации и контроля ситуации в районе Тайваньского пролива, сообщает Reuters .

"Если будет потеряна возможность мирного воссоединения, народные вооруженные силы вместе со всей нацией, включая народ Тайваня, сделают все необходимые шаги, чтобы решительно разгромить любые сепаратистские заговоры или действия", - подчеркнул Ли.

Как отмечает агентство, Китай никогда не отказывался от применения силы для того, чтобы взять Тайвань под свой контроль, но высокопоставленные военнослужащие редко выступают с такой явной угрозой в публичной плоскости.

Комментарий Ли Цуочена появился сразу же после одобрения китайским парламентом нового законодательства о национальной безопасности, который, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.

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После прихода на материковом Китае к власти коммунистов под руководством Мао Цзэдуна именно на Тайвань отступили части армии международно признанной Республики Китай под руководством Чан Кайши.

Однако власти КНР считают остров своей территорией.

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Именно Китайская Республика (а не КНР) была одним из основателей Организации Объединенных Наций и постоянным членом Совета Безопасности ООН, однако в 1971 году Тайбэй потерял членство в ООН, его место занял Пекин.

Пока только 20 стран сохраняют дипломатические отношения с Тайванем.