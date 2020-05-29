Германия подтвердила визит Кулебы 2 июня на переговоры по Донбассу

29 мая, 2020, 13:45

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет прямые переговоры с немецким коллегой Гайко Маасом в Берлине 2 июня

Об этом сказала пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге, сообщает Укринформ .

"Во вторник министр иностранных дел Украины Кулеба будет с визитом в Берлине", - сказала Адеба.

Основными темами переговоров будут конфликт на востоке Украины, продвижение в "нормандском формате" и целый ряд двусторонних тем.

Адебар напомнила, что на днях состоялась видеоконференция глав МИД, на которой была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министров перед возможным саммитом лидеров. Основные пункты, которые стоят на повестке дня ТКГ: прекращение огня, продолжение обмена, создание переходов, разведение сил.

"Обычно мы хотели бы, чтобы саммит состоялся, но пока надо продвинуться по этим конкретным пунктам", - отметила дипломат.