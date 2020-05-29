Германия подтвердила визит Кулебы 2 июня на переговоры по Донбассу
Об этом сказала пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге, сообщает Укринформ .
"Во вторник министр иностранных дел Украины Кулеба будет с визитом в Берлине", - сказала Адеба.
Основными темами переговоров будут конфликт на востоке Украины, продвижение в "нормандском формате" и целый ряд двусторонних тем.
Адебар напомнила, что на днях состоялась видеоконференция глав МИД, на которой была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министров перед возможным саммитом лидеров. Основные пункты, которые стоят на повестке дня ТКГ: прекращение огня, продолжение обмена, создание переходов, разведение сил.
"Обычно мы хотели бы, чтобы саммит состоялся, но пока надо продвинуться по этим конкретным пунктам", - отметила дипломат.
- Руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершат визиты в Германию, где проведут консультации по поводу эффективности Минских договоренностей и "Нормандского формата".
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