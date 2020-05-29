 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоГермания подтвердила визит Кулебы 2 июня на переговоры по Донбассу

Германия подтвердила визит Кулебы 2 июня на переговоры по Донбассу


фото: lb.ua
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проведет прямые переговоры с немецким коллегой Гайко Маасом в Берлине 2 июня

Об этом сказала пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге, сообщает Укринформ .

"Во вторник министр иностранных дел Украины Кулеба будет с визитом в Берлине", - сказала Адеба.

Основными темами переговоров будут конфликт на востоке Украины, продвижение в "нормандском формате" и целый ряд двусторонних тем.

Адебар напомнила, что на днях состоялась видеоконференция глав МИД, на которой была достигнута договоренность о проведении встречи на уровне министров перед возможным саммитом лидеров. Основные пункты, которые стоят на повестке дня ТКГ: прекращение огня, продолжение обмена, создание переходов, разведение сил.

"Обычно мы хотели бы, чтобы саммит состоялся, но пока надо продвинуться по этим конкретным пунктам", - отметила дипломат.

  • Руководитель офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба совершат визиты в Германию, где проведут консультации по поводу эффективности Минских договоренностей и "Нормандского формата".
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 мая, 2020 пятница

больше новостей

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать