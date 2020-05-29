Генеральный инвестор обеспечил Славское ОТО ресурсом для развития общины

29 мая, 2020, 15:50

Спроительство и ремонт школ, больниц, реконструкция дорог, освещение улиц

Это - лишь часть тех изменений, которые произошли в Славской ОТО за последние два с половиной года. Они начались только после того, как налогоплательщиком в бюджет ОТО зарегистрировалась компания ОККО. Сейчас - это главный инвестор возрождения Славска и восьми близлежащих сел. На что тратить средства, решает сама община.

"До создания ОТО бюджет всего Славска составлял около 6 млн гривен, а бюджет развития - 2,5 миллиона. А сейчас бюджет составляет 130 млн, а бюджет развития - больше 40. И за все три года работы мы уже только на развитие общества потратили более 130 млн гривен ", - рассказывает Глава Славской ОТО Владимир Бега.

Больше всего средств инвестируют в благосостояние местных жителей. Современную трехэтажную школу построили в Верхней Рожанке. Раньше детям приходилось учиться в две смены. Стоимость строительства составила 80 млн гривен.

"Потребность в новой школе конечно же была. Двадцать лет подряд дети учились в двух сельских хатах ", - вспоминает директор Верхнерожанской школы Оксана Пынив.

В планах инвестора ОККО - реализовать также грандиозный проект - строительство современного горнолыжного курорта. Его появление может стать новым толчком для развития территории и даст новые рабочие места.

"Это магнит, который будет притягивать людей. Сюда люди будут ехать отдыхать не только зимой. А планируется, что это будет круглогодичный курорт.

Правда, появлению нового комплекса в Славском радуются не все. Старые базы отдыха, в инфраструктуру которых годами не вкладывали денег - просто не выдержат конкуренции с технически современным комплексом. Впрочем менять что-либо их владельцы не собираются, потому что привыкли, что туристы сюда все равно едут. Впрочем, в Славском ОТО уверены, что и туристы, и местные жители заслуживают лучшего, поэтому всячески поддерживают строительство нового курорта и развитие региона.