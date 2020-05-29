Галина Шабшай: Современная женщина может совместить в себе леди и бизнес

29 мая, 2020, 18:05

Галина Шабшай - сертифицированный коуч интернациональной ассоциации эннеаграммы IEA, занималась изучением медитации и бизнеса, мировой эксперт первого класса в эннеатехнологиях и эннеатипологических исследованиях

Ее алгоритмы помогают гармонизировать личность, повышая при этом личную и деловую эффективность. Она знает, как современной женщине успешно совмещать деловую и личную жизнь.



"Бизнес для меня – это реализация личного творческого потенциала. Это всегда любимое дело, где я реализовываюсь творчески, получаю при этом максимальное удовольствие, исследуя жизнь, и зарабатываю деньги. Бизнес является прекрасной возможностью, а в наше время даже необходимость для любой творческой девушки. При желании каждая женщина может реализоваться как жена и мать и раскрыть в себе потенциал предпринимательницы. Но это дело вкуса, а французы говорят: о вкусах не спорят. Это означает, что есть время, когда нужно реализовать материнский потенциал, а есть время реализовать творческий потенциал".

По словам Галины Шабшай, как раз очень хорошим апгрейдом, обновлением или перезапуском отношений в паре, которая в браке очень много лет, является то, что женщина начинает путь бизнес-леди. Еще лучше, если она входит, как партнер в бизнес мужа.

"Я считаю, что мужчина вносит в бизнес системность и стратегию, а женщина креативность и интуицию. И очень большая удача, когда именно любимый мужчина, муж помогает женщине раскрыть свой потенциал. В моей жизни этот путь мне раскрыл любимый мужчина. Для меня это мой муж. Вот уже 20 с лишним лет мы вместе, и он по-прежнему для меня любимый мужчина. Второе – моя интуиция».



Интуиция в жизни и в бизнес, для женщины – это сила, которая идет сквозь время. Это лакмусовая бумажка настоящего момента. Это компас, указывающий на безукоризненно верное решение. Поэтому женщинам нельзя отбрасывать свой внутренний голос, свою интуицию, когда они решают бизнес-задачи. Это их огромное преимущество перед мужчинами, то, что они могут привнести в бизнес, чтобы его приумножить.



"Я считаю, женщина может одновременно управлять бизнесом и быть настоящей леди. Я как раз такая женщина. Я постоянно экспериментирую в этой сфере, чтобы совмещать в себе леди и бизнес, и обучаю других женщин быть такими. В первую очередь дочерей, потом подруг, дружный персонал и уважаемых клиентов и партнеров. Вот так нам интересно жить на этой планете", - говорит Галина Шабшай.