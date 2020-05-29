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Espreso.tvОбществоФонд госимущества назначил нового руководителя Центрэнерго

Фонд госимущества назначил нового руководителя Центрэнерго

29 мая Фонд госимущества назначил руководителем Центрэнерго Александра Корчинского

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в Facebook.

"Сегодня мы вернули под контроль государства Центрэнерго. Несмотря на все сопротивление: судебный троллинг, неоднократное минировании здания Фонда госимущества, давление на Наблюдательный совет Центрэнерго", - отметил он.

Сенниченко рассказал, что в Фонде "провели однодневную молниеносную операцию": получили решение суда, провели сбор наблюдательного совета, приняли внесении изменений в реестр и представление нового руководителя Центрэнерго Александра Корчинского.

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По словам главы Фонд госимущества, сегодня у нас даже нет информации о состоянии дел в Центрэнерго.

"Предыдущее руководство Центрэнерго скрывало от нас данные аудита. Все, что у нас есть - это большие подозрения, что не все гладко. Я думаю, если бы все было в порядке, то не надо было бы минировать Фонд, лишь бы не собрался наблюдательный совет!" - прокомментировал он.

Напомним, 25 мая неизвестные "заминировали" Фонд госимущества и Шестой апелляционный суд.

Он заявил, что сделает "все возможное", чтобы Центрэнерго превратилось из черной дыры украинского бюджета, где исчезли около 100 млрд грн с 2004 года, в двери к экономическому развитию и инвестициям.

  • 26 февраля глава правительства Алексей Гончарук сообщил, что Кабинет министров принял решение о смене руководства компании "Центрэнерго" и трех облэнерго, которые готовят к приватизации.
  • После этого по иску одного из членов наблюдательного совета Центрэнерго суд запретил Фонду госимущества совершать действия, направленные на изменение членов дирекции Центрэнерго, в частности и.о. гендиректора компании Владимира Потапенко.
  • Профильные издания связывают деятельность "Центрэнерго" и его нынешнего менеджмента с олигархом Игорем Коломойским.
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