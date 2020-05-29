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Espreso.tvОбществоДепутаты предлагают собирать с грузовиков отдельный налог за пользование автодорогами

Депутаты предлагают собирать с грузовиков отдельный налог за пользование автодорогами


фото: rbc
Группа народных депутатов от фракции "Слуга народа" зарегистрировала законопроект, предлагающий внедрение платы за использование автомобильных дорог общего пользования

Текст законопроекта №3544 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения платы за использование автомобильных дорог общего пользования" и сопроводительные документы к нему опубликованы на сайте Верховной Рады .

"Законопроект имеет целью ввести плату за проезд с грузовых транспортных средств, решить вопрос увеличения доходов дорожного фонда в Украине, установить справедливый подход к сбору средств на развитие дорог пользователей дорожной инфраструктуры, обеспечить имплементацию европейского законодательства в части платы за проезд", - говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается ввести систему сбора платы за проезд с использованием автомобильных дорог общего пользования транспортными средствами с максимальной разрешенной общей массой 12 т и более с помощью спутниковых технологий (систем GNSS).

Предлагается разработать порядок оплаты с учетом требований и рекомендаций нормативных документов Европейского Союза. Указанный порядок будет определять максимальный размер платы, ее градацию, перечень автомобильных дорог общего пользования и их отдельных участков, на которых взимается плата, а также органы и учреждения, ответственные за функционирование системы взимания платы, и порядок их взаимодействия.

Авторы прогнозируют, что реализация проекта позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт автодорог общего пользования государственного значения и улучшить их техническое состояние; выполнить ремонт и реконструкцию существующих мостов и путепроводов; осуществлять контроль и мониторинг грузоперевозок в Украине.

Кроме того, ожидается, что принятие законопроекта позволит обеспечить действенный контроль за движением крупногабаритных транспортных средств и опасных грузов; минимизировать вред окружающей среде от выбросов вредных газов и улучшит дорожную инфраструктуру, подняв ее уровень с европейскими стандартами.

В то же время авторы отмечают, что принятие законопроекту ожидаемо приведет сопротивление со стороны автоперевозчиков.

Им предлагается внести изменения в Бюджетный кодекс, предусмотрев направления платы за использование автодорог общего пользования государственного значения транспортными средствами с максимальной разрешенной общей массой 12 т и более, и средств от санкций (штрафы, пеня и т.д.) за нарушение порядка взимания такой платы в государственный дорожного фонда, который создан в составе специального фонда Государственного бюджета Украины.

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