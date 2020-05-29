Денисова требует от Кулебы извинений за сравнение геев с насильниками
Об этом сообщает пресс-служба Офиса омбудсмена в Facebook.
"Уполномоченным внесено представление Уполномоченному Президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы с требованием принести публичные извинения относительно распространения им языка вражды в отношении представителей ЛГБТ-сообщества и в дальнейшем неуклонно соблюдать требования антидискриминационного законодательства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, представители Офиса омбудсмена обнаружили информацию, которая свидетельствует о нарушении прав и свобод представителей ЛГБТ-сообщества.
"Уполномоченным президента Украины по правам ребенка Николаем Кулебой на личной странице в социальной сети Facebook обнародовано сообщение, в котором он фактически сравнивает ЛГБТ-семьи с насильниками и называет их одной из угроз суррогатного материнства", - отметили в Офисе омбудсмена.
По убеждению Денисовой, высказывание Кулебы является проявлением языка вражды, "ведь способствует усилению предвзятого отношения к этой категории граждан и нарушает их право на уважение чести и достоинства".
- Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба приравнял суррогатное материнство к рабству, а гомосексуальные пары поставил в один ряд с насильниками
- Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что гомосексуалы, которые пользуются услугами суррогатного материнства, нарушают украинское законодательство при усыновлении, и именно поэтому он приравнял их к насильникам.
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