Дело об угрозах Пояркова Зеленскому передали в суд, - СБУ
29 мая, 2020, 12:40
В СБУ вручили обвинительный акт блогеру Сергею Пояркову в рамках расследования производства об угрозах президенту Владимиру Зеленскому
Эту информацию Укринформа подтвердили в пресс-центре ведомства.
"Действительно, обвинительный акт Пояркову вручили", - сказали в Службе.
Там также добавили, что дело направили в суд
- Напомним, 9 января 2020 г. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний Пояркова в адрес Зеленского
- 28 января Поярков рассказал, что его допросили в СБУ.
- Стало известно, что СБУ подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому.
- 29 января по результатам заседания Шевченковского райсуда Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство.
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