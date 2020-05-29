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Espreso.tvОбществоДело об угрозах Пояркова Зеленскому передали в суд, - СБУ

Дело об угрозах Пояркова Зеленскому передали в суд, - СБУ


фото: ukranews
В СБУ вручили обвинительный акт блогеру Сергею Пояркову в рамках расследования производства об угрозах президенту Владимиру Зеленскому

Эту информацию Укринформа подтвердили в пресс-центре ведомства.

"Действительно, обвинительный акт Пояркову вручили", - сказали в Службе.

Там также добавили, что дело направили в суд

  • Напомним, 9 января 2020 г. Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Прямой" из-за высказываний Пояркова в адрес Зеленского
  • 28 января Поярков рассказал, что его допросили в СБУ.
  • Стало известно, что СБУ подозревает ведущего и художника Сергея Пояркова в "угрозе убийством" президенту Владимиру Зеленскому.
  • 29 января по результатам заседания Шевченковского райсуда Сергея Пояркова отпустили под личное обязательство.
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