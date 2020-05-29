Дело на $250 млн: адвокат Суркисов ответил на заявление ПриватБанка о подделке документов

29 мая, 2020, 14:08

Адвокат, представляющий интересы кипрских оффшорных компаний Суркисов, Виктор Борух опроверг заявление ПриватБанка о подделке подписей

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Адвокат Боух заявил, что обращение АО КБ "Приватбанк" с заявлением в Государственную исполнительную службу о подделке документов по делу о депозитах на $250 млн семьи Суркисов не соответствует действительности и является откровенной фальсификацией фактов.

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Юрист отверг эту информацию, добавляя, что документально зафиксировано, как Антри Лампру, Екатерина Леониду, Элени Корелиду, Андреас Софоклеус подписывали заявления об открытии исполнительного производства от имени этих компаний.

"В дополнение, такие заявления передавались мне как официальному представителю компаний. В дальнейшем на основании выданных компаниями на мое имя апостилированных доверенностей я подал заявления об открытии исполнительного производства в Печерский РВДВС в г. Киеве", - добавил он.

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Борух также отметил, что эксперт, который якобы составил эти выводы экспертизы, на которые ссылается АО КБ "Приватбанк", на самом деле не имеет соответствующего свидетельства, документально засвидетельствовано в реестре аттестованных судебных экспертов.

"Все вышесказанное является безапелляционным подтверждением того, что утверждение о якобы поддельных подписях на заявлениях, поданных от компаний Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP в Печерский РВДВС в г. Киеве , является откровенной фальсификацией фактов", - отметил Борух.

Напомним, 28 мая в национализированном ПриватБанке заявили , что исполнительные производства по заявлениям компаний Суркисов были открыты по поддельным документам

В тот же день лидер партии "Демсокира" Антон Швец прокомментировал заявление ПриватБанка о доказательствах подделки документов компаний Суркисов и обвинил министра юстиции Дениса Малюську во лжи и работе на олигархов. Он отметил, что в тот же день госисполнитель Минюста снова выписала штраф ПриватБанку за невыполнение решения суда о выплате Суркисам $ 250 млн. И добавил, что это уже второй штраф для ПриватБанка, после которого идет уголовная ответственность банкиров. В "Демсокире" считают, что привлечением к уголовной ответственности работников банка Игорь Коломойский пытается сместить его руководство и поставить своих людей в госбанк.

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