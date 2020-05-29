Цены на нефть продолжают падать на фоне роста напряженности между США и Китаем
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
По состоянию на 14:21 по Киеву июльские фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE Futures торговались по 34,41 долларов за баррель - это на 0,88 доллара ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
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В то же время фьючерсы на WTI торговались подешевели на 0,86 доллара - до 35,17 доллара за баррель.
По состоянию на 15:38 по Киеву фьючерсы на нефть WTI торгуются по 33,02 долларов за баррель, фьючерсы на Brent - по 35,38 долларов за баррель.
Отмечается, что трейдеры наблюдают отношения США и Китая - они серьезно обострились после принятия Пекином решения о собственном законе о нацбезопасности для Гонконга.
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"Нефтетрейдеры опасаются, что США вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее", - говорится в сообщении.
Накануне китайский парламент одобрил новое законодательство о национальной безопасности, которое, по словам главы Госдепа Майкла Помпео, фактически нивелирует автономию Гонконга.
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