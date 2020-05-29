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Espreso.tvОбществоБолее 3,3 млн грн, Land Rover и 2200 кв.м земли: Шмыгаль задекларировал доходы за 2019 год

Более 3,3 млн грн, Land Rover и 2200 кв.м земли: Шмыгаль задекларировал доходы за 2019 год


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль за 2019 год задекларировал дом, земельные участки, авто и заработал за прошлый год более 3,3 млн грн

Об этом свидетельствуют данные электронной декларации главы правительства за 2019 г., представленной 29 мая по НАПК.

Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль за прошлый год задекларировал земельный участок площадью 2200 кв.м. в Хороснице на Львовщине, владелицей 100% этого участка он указал свою жену.

Также супруга главы правительства имеет жилой дом площадью 215,9 кв.м во Львове, земельный участок площадью 151 кв.м. во Львове, является совладелицей (ей принадлежат 25%) земельного участка во Львове площадью 458 кв.м., а также нежилое помещение в Каменке-Бугской на Львовщине площадью 417,2 кв.м.

Кроме того, у жены Шмыгаля есть автомобиль Land Rover Discovery Sport 2016 выпуска.

В 2019 году премьер-министр получил более 3 млн 379 тыс. грн зарплаты, из которых 2 млн 233 тыс. грн заработал на Бурштынской ТЭС АО ДТЭК Западэнерго, 925 тыс. грн - в ООО "ДТЭК Востокэнерго", почти 230 тыс. грн - в Ивано-Франковской ОГА.

В свою очередь, жена Шмыгаля получила в прошлом году 25 тыс. грн социальных выплат.

Премьер имеет также наличные средства на сумму $155 тыс., жена - $80 тыс.

  • Напомним, экс-глава партии "Голос", певец Святослав Вакарчук задекларировал за 2019 около 3,7 млн грн дохода и около 6,7 млн расходов.

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