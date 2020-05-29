Аэропорт "Борисполь" получил $ 10 млн кредита для преодоления последствий кризиса из-за COVID-19

29 мая, 2020, 17:25

Международный аэропорт "Борисполь" получил $ 10 млн кредита от "Альфа-Банка Украина" для преодоления последствий кризиса, вызванного COVID-19

Об этом говорится в пресс-релизе аэропорта, сообщает Укринформ.

"Согласно кредитного договора от 14 мая 2020 года, крупнейший аэропорт страны Международный аэропорт "Борисполь" получает кредит на сумму $ 10 млн в "Альфа-Банк Украина". Первый транш уже перечислены на счет предприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиационная отрасль понесла наибольший удар в условиях карантина, и Международный аэропорт "Борисполь" был вынужден искать дополнительное финансирование для поддержания своей деятельности.

"Доходы предприятия упали более чем на 90%, и мы были вынуждены обращаться за помощью к государству и финансовым партнерам. Благодаря этой поддержке мы сможем постепенно восстанавливать свою деятельность", - говорится в сообщении.

Напомним, в связи с карантином, который вызвал коронавирус, было запрещено движение транспорта, а также авиасообщение.

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