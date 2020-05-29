56 заболели и 91 выздоровел, - Кличко о ходе эпидемии коронавируса в Киеве

29 мая, 2020, 12:12

По состоянию на 29 мая, в Киеве 2849 случаев COVID-19; за прошедшие сутки, вирус был обнаружен у 17 медиков. Один человек умер

Об этом киевский городской глава Виталий Кличко сообщил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 56 человек. Из них 17 медиков. За прошедшие сутки в столице от коронавируса умер один человек. Всего за период пандемии - 65 летальных случаев", - зазначивмер.

На сегодня в столице уже 2849 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

заболели:

18 женщин в возрасте от 22 до 73 лет

29 мужчин возрасте от 26 до 67 лет

3 девочки, которым 4, 8 и 9 лет и 6 мальчиков в возрасте от 2 до 17 лет.



В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Другие - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Кличко отметил, что за прошедшие сутки в столице выздоровел 91 человек.

"Всего коронавирус преодолели 597 жителей города. Больше всего больных за минувшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 12, Деснянском - 9 и в Голосеевском и Дарницком районах - по 6 случаев", - добавил мэр.

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