47 нардепов обратились в КС с требованием признать отделение ГТС от Нафтогаза неконституционным
Об этом сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что уполномоченные представители депутатов, которые подали представление, - представители от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.
"Обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что энергетика является стратегически важной отраслью экономики Украины, от стабильности и устойчивого развития которой зависят жизнедеятельность и качество большинства сфер жизни общества, а также непосредственно благосостояние украинского народа не только нынешнего, но и будущих поколений", - заявили нардепы.
Среди народных депутатов, которые подписали представление в КС, в частности, Юлия Тимошенко , Сергей Власенко, Михаил Волынец, Иван Крулько, Валентин Наливайченко , Юлия Левочкина, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие.
- Напомним, 24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала Оператора ГТС Украины , тем самым завершив процедуру анбандлинга Нафтогаза.
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