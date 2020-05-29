47 нардепов обратились в КС с требованием признать отделение ГТС от Нафтогаза неконституционным

29 мая, 2020, 09:57

Представление от 47 народных депутатов Украины в Конституционный суд Украины поступило с требованием о признании неконституционности закона о анбандлинг "Нафтогаза"

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что уполномоченные представители депутатов, которые подали представление, - представители от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

"Обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что энергетика является стратегически важной отраслью экономики Украины, от стабильности и устойчивого развития которой зависят жизнедеятельность и качество большинства сфер жизни общества, а также непосредственно благосостояние украинского народа не только нынешнего, но и будущих поколений", - заявили нардепы.

Среди народных депутатов, которые подписали представление в КС, в частности, Юлия Тимошенко , Сергей Власенко, Михаил Волынец, Иван Крулько, Валентин Наливайченко , Юлия Левочкина, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие.

Напомним, 24 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, окончательно сертифицировала Оператора ГТС Украины , тем самым завершив процедуру анбандлинга Нафтогаза.

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