 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество47 нардепов обратились в КС с требованием признать отделение ГТС от Нафтогаза неконституционным

47 нардепов обратились в КС с требованием признать отделение ГТС от Нафтогаза неконституционным

Представление от 47 народных депутатов Украины в Конституционный суд Украины поступило с требованием о признании неконституционности закона о анбандлинг "Нафтогаза"

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Отмечается, что уполномоченные представители депутатов, которые подали представление, - представители от "Батькивщины" Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

"Обращение с конституционным представлением обусловлено тем, что энергетика является стратегически важной отраслью экономики Украины, от стабильности и устойчивого развития которой зависят жизнедеятельность и качество большинства сфер жизни общества, а также непосредственно благосостояние украинского народа не только нынешнего, но и будущих поколений", - заявили нардепы.

Среди народных депутатов, которые подписали представление в КС, в частности, Юлия Тимошенко , Сергей Власенко, Михаил Волынец, Иван Крулько, Валентин Наливайченко , Юлия Левочкина, Виктор Медведчук, Наталья Королевская, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич и другие.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

29 мая, 2020 пятница

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать