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Espreso.tvОбществоЗа прогресс в реформах США готовы предоставить Украине $125 млн военной помощи, - CNN

За прогресс в реформах США готовы предоставить Украине $125 млн военной помощи, - CNN


фото: reuters
Пентагон готов предоставить дополнительную военную помощь Украине, ссылаясь на достижения в ключевых институциональных реформах

Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновника Пентагона и помощника в Конгрессе.

"Пентагон сообщил Конгрессу, что правительство Украины достигло необходимого прогресса в ключевых институциональных реформах, тем самым оправдав выделение дополнительных 125 млн долларов на новую военную помощь, включая патрульные катера, вооруженные 30-миллиметровыми пушками с дистанционным управлением", - говорится в сообщении.

В министерстве обороны США считают, что Киев "достиг прогресса в борьбе с коррупцией, повышении прозрачности и усилении гражданского надзора", что необходимо для выделения пакета помощи.

Как отмечается, этот пакет является второй половиной из 250 млн долларов помощи в Украине в области безопасности, которая была выделена Конгрессом Закона о национальной обороне до 2020 года.

В то же время представитель Пентагона отказался комментировать эту информацию, сославшись на политику ведомства не комментировать пакеты вооружений, которые находятся на рассмотрении Конгресса.

Новый пакет помощи содержит мобильные радиолокационные системы, предназначенные для обнаружения и отслеживания приближения артиллерийского и ракетного огня, десятки машин скорой помощи, средства защищенной связи, в том числе 100 тактических планшетов и два патрульных катера, что считается особенно важным вкладом с учетом напряженности отношений Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

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