За музеем Гончара следят те люди, которые представлялись работниками ГБР, - активист
Об этом в Стриме сообщает блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский, передает Еспресо.TV.
Погребиский пытался выяснить, по какой причине неизвестный находится неподалеку от музея и что он делает. Ветеран АТО заметил, что человек обут в специальные ботинки, которые были на сотрудниках ГБР позавчера. По словам специалистов, эти ботинки "5.11" стоят не менее 5 тыс. гГрн. Неизвестный мужчина не стал объяснять, по какой причине он снова находится вблизи музея, и пытался быстро покинуть место наблюдения.
"Друзья, этот человек был позавчера вместе с ГБР. Он стоит через дорогу, следит за музеем и сбежал от нас с Алексеем Петровым, когда мы начали задавать вопросы - что он здесь делает? Он сказал, что он не является сотрудником ГБР. Видите - бегом, бегом, бегом!" - сказал Погребиський.
Активист также отметил, что неизвестный нарушил правила дорожного движения, пытаясь уйти от этого разговора.
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