За музеем Гончара следят те люди, которые представлялись работниками ГБР, - активист

Об этом в Стриме сообщает блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский, передает Еспресо.TV.

"Мы сейчас вместе с Алексеем Петровым находимся возле Музея Гончара. Мы увидели, что здесь все те же люди, которые представлялись ГБР, они ходят вокруг музея и непонятно, что они здесь делают. Или они хотят снова устроить провокацию, или они хотят похитить имущество. Это, наверное, "наружка", потому что этих людей мы видели, когда штурмом брали спецназовцы ГБР, выломали двери Музея имени Гончара", - сообщает Погребиский.

Погребиский пытался выяснить, по какой причине неизвестный находится неподалеку от музея и что он делает. Ветеран АТО заметил, что человек обут в специальные ботинки, которые были на сотрудниках ГБР позавчера. По словам специалистов, эти ботинки "5.11" стоят не менее 5 тыс. гГрн. Неизвестный мужчина не стал объяснять, по какой причине он снова находится вблизи музея, и пытался быстро покинуть место наблюдения.

"Друзья, этот человек был позавчера вместе с ГБР. Он стоит через дорогу, следит за музеем и сбежал от нас с Алексеем Петровым, когда мы начали задавать вопросы - что он здесь делает? Он сказал, что он не является сотрудником ГБР. Видите - бегом, бегом, бегом!" - сказал Погребиський.

Активист также отметил, что неизвестный нарушил правила дорожного движения, пытаясь уйти от этого разговора.