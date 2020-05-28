Игрушечный тиранозавр и реформы: Малюська рассказал об изменениях в Высшей квалификационной комиссии нотариата

28 мая, 2020, 18:33

Денис Малюська рассказал об изменениях в Высшей квалификационной комиссии нотариата, проиллюстрировав их фотографией игрушечного тираннозавра с рабочего стола

Соответствующий сообщение с игрушечным динозавром министр юстиции Денис Малюська обнародовал в Facebook.

"Страшный дракон превращается в не-такого-уж-и-страшного, но все равно эффективного", - отметил министр.

Он пояснил, что 28 мая меняют соотношение представителей Минюста и частных нотариусов в комиссии.

Ранее соотношение представителей министерства и частных нотариусов было 7 к 7, теперь станет 3 к 11.

Ранее комиссию возглавлял сам министр юстиции Малюська, теперь председательствовать будет тот, кого изберут большинством голосов.

"Вскоре саморегулирующиеся полномочия нотариусов существенно увеличатся (соответствующий законопроект финализируют), поэтому это время планируем использовать чтобы потестировать систему пока эта инициатива вместо добровольной не станет обязательным на уровне закона", - добавил глава Минюста.

Напомним, ранее в министерстве юстиции заявили, что планируют расширить перечень функций, которые выполняют нотариусы в рамках реформы нотариата. В частности, речь шла о праве регистрировать браки и разводы

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