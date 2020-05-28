Выборы в Польше: разрыв между Дудой и кандидатом от оппозиции сокращается

28 мая, 2020, 18:16

В Польше кандидат оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафал Тшасковский сокращает отставание от действующего президента Анджея Дуды

Таковы результаты опроса института исследований Pollster, передает TVN24.

Сейчас Дуда может рассчитывать на 39% голосов, а Рафал Тшасковский - на 27%.

В течение недели поддержка оппозиционного кандидата выросла на 10 процентных пунктов (по сравнению с предыдущим опросом института), а действующий президент потерял 5 пунктов.

На третьем месте - антисистемный кандидат Шимон Головня с поддержкой 16% респондентов. За ним стояли Кшиштоф Босак с "Конфедерации" (6%), Владислав Косняк-Камыш с Польской народной партии (5%) и Роберт Бедронь от "Ливицы" (5%).

Первый тур выборов президента в Польше должен был состояться 10 мая, но из-за вспышки коронавируса был перенесен.

Выборы официально признали несостоявшимися. Их должны были проводить по почте.

Оппозиция выступает против голосования по почте, отмечая, что такое волеизъявление нарушает нормы Конституции.

Дуда является кандидатом от правящей партии "Право и Справедливость".

Оппозиционная "Гражданская коалиция" выдвинула кандидатуру мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Дуда занимает должность президента Польши с 2015 года.