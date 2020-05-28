Власти Бостона впервые отменили марафон, который проводится уже 124 года подряд

28 мая, 2020, 22:59

Власти приняли решение об отмене Бостонского марафона впервые за 124 года

Об этом говорится на сайте марафона.

Сначала организаторы планировали перенести соревнования на 14 сентября, однако теперь решили провести их в онлайн-формате. Всем зарегистрированным участникам вернут вклад.

В начале сентября проведут ряд виртуальных мероприятий, связанных с марафоном. Участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 км в течение шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.

Отмена марафона происходит впервые за его 124-летнюю историю.

С 1897 года в третий понедельник апреля проводится забеги на 42 и 195 км. Этот марафон считается одним из самых престижных в мире.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb .