Власти Бостона впервые отменили марафон, который проводится уже 124 года подряд
28 мая, 2020, 22:59
Власти приняли решение об отмене Бостонского марафона впервые за 124 года
Об этом говорится на сайте марафона.
Сначала организаторы планировали перенести соревнования на 14 сентября, однако теперь решили провести их в онлайн-формате. Всем зарегистрированным участникам вернут вклад.
В начале сентября проведут ряд виртуальных мероприятий, связанных с марафоном. Участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 км в течение шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.
Отмена марафона происходит впервые за его 124-летнюю историю.
- С 1897 года в третий понедельник апреля проводится забеги на 42 и 195 км. Этот марафон считается одним из самых престижных в мире.
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