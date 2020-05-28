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Espreso.tvОбществоВласти Бостона впервые отменили марафон, который проводится уже 124 года подряд

Власти Бостона впервые отменили марафон, который проводится уже 124 года подряд

Власти приняли решение об отмене Бостонского марафона впервые за 124 года

Об этом говорится на сайте марафона.

Сначала организаторы планировали перенести соревнования на 14 сентября, однако теперь решили провести их в онлайн-формате. Всем зарегистрированным участникам вернут вклад.

В начале сентября проведут ряд виртуальных мероприятий, связанных с марафоном. Участники виртуального забега должны будут преодолеть 42 км в течение шести часов и предоставить доказательства результатов организаторам.

Отмена марафона происходит впервые за его 124-летнюю историю.

  • С 1897 года в третий понедельник апреля проводится забеги на 42 и 195 км. Этот марафон считается одним из самых престижных в мире.

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