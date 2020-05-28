Вакарчук за 2019 год задекларировал более 3 млн грн дохода, Land Rover и 2 квартиры

28 мая, 2020, 22:43

Об этом свидетельствует реестр электронных деклараций.

В собственности нардепа две квартиры в Киеве площадью 69 и 476 кв. м. В собственности его гражданской жены Ляли Фонаревой в Киеве есть квартира площадью 186 кв.м. Также Вакарчук задекларировал ее садовый дом (121 кв.м.) в Киевской области и земельный участок (598 кв.м) там же.

У нардепа и его жены есть машиноместо и платное паркоместо. Также они арендуют два нежилых помещения в Киеве (18 и 120 кв.м).

Из движимого имущества Вакарчук задекларировал рояль марки Bechstein (модель А 160), приобретенный в 2013 году, а его жена ювелирный комплект (серьги, цепочку с кулоном, браслет и кольцо) Tiffany. Стоимость рояля и комплекта в декларации не указаны.

У супругов 4 автомобиля BMW 528I 2012 года (590 тыс. грн.), LAND ROVER 2015 (3 169 тыс. грн), BMW G32 640i xDrive 2018 (2 071 тыс. грн) и RENAULT LAGUNA 2.0, не снятая с регистрации после отчуждения по доверенности.

Вакарчук также имеет 1,15 млн акций ПАО "Стахановский завод ферросплавов" и 1 тыс. акций ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения".

В его собственности компании "Суперсимметрия", "Африка", Амбер Продакшн (Швейцария), "Агат Штифтунг" (Лихтенштейн) и Благотворительный фонд Святослава Вакарчука "Люди будущего". У жены - ООО "Лулу", ООО "Эфир", ООО "Студия Владимир Тарасюк", ООО "Дом 911".

Также Вакарчук задекларировал более десятка торговых марок и 8 интернет-доменов.

За 2019 год нардеп получил около 3,7 млн грн.

Вакарчук задекларировал такие денежные активы: 3,35 млн грн на счету в банке "Аваль", $12 тыс. в "Bank of America", 1,8 млн грн наличными, $230 тыс. наличными, €137 тыс. наличными. Также он указал в декларации 1,16 млн долларов в качестве портфеля активов, являющихся собственностью "Агат Штифтунг", контролируемой Вакарчуком.

В разделе расходов и правочина субъекта декларирования Вакарчук задекларировал несколько расходов по договору о предоставлении услуг на общую сумму около 6,722 млн грн. Среди них вклад в поддержку партии "Голос" в мае 2019 года в размере 1 669 тыс. грн и 1 667 тыс. - платеж за приобретение автомобиля.

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