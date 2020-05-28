В ВСУ зафиксировали 16 новых случаев COVID-19, - Медсилы

28 мая, 2020, 11:51

За прошедшие сутки в ВСУ зарегистрировано шестнадцать новых случаев заболевания COVID-19

Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 07.00 28 мая в Вооруженных силах Украины болеет 69 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.

Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, летальных исходов - 3. На изоляции находится 300 человек,

Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано шестнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В частности, в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 8 человек и 1 работник ВС Украины.