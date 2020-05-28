В ВСУ зафиксировали 16 новых случаев COVID-19, - Медсилы
Об этом говорится в сообщении Командование Медицинских сил ВСУ.
"По состоянию на 07.00 28 мая в Вооруженных силах Украины болеет 69 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели - 106 человек, летальных исходов - 3. На изоляции находится 300 человек,
Отмечается, что за прошедшие сутки зарегистрировано шестнадцать новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.
В частности, в учреждениях здравоохранения находится 8 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
Лечатся дома под наблюдением медицинской службы 8 человек и 1 работник ВС Украины.
- По состоянию 28 мая, в Украине зафиксировано 22 382 случая заражения коронавируса COVID-19, из них 669 - смертельные, 8439 пациентов выздоровели.
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