 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Украине запустили услугу одновременного оформления ID-карты и ИНН с 14 лет

В Украине запустили услугу одновременного оформления ID-карты и ИНН с 14 лет


фото: ua.news
Услуга предусматривает одновременное оформление ID-карты и номера налогоплательщика по достижению 14-летнего возраста

Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

"Сегодня подразделения Миграционной службы, центры предоставления административных услуг, которые предоставляют услуги по оформлению биометрических документов и центры обслуживания граждан" Паспортный сервис "начинают предоставлять услугу по оформлению паспорта гражданина Украины при достижении лицом 14-летнего возраста с одновременным присвоением им регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов ", - говорится в сообщении.

Это позволит уменьшить количество визитов граждан в государственные органы и сэкономит их собственное время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания налогоплательщиков для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.

В подразделениях ДМС и ЦНАП эта услуга предоставляется бесплатно.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 мая, 2020 четверг

больше новостей

28 мая, 2020 четверг

27 мая, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать