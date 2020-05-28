В Украине запустили услугу одновременного оформления ID-карты и ИНН с 14 лет
Об этом сообщает пресс-служба ГТС.
"Сегодня подразделения Миграционной службы, центры предоставления административных услуг, которые предоставляют услуги по оформлению биометрических документов и центры обслуживания граждан" Паспортный сервис "начинают предоставлять услугу по оформлению паспорта гражданина Украины при достижении лицом 14-летнего возраста с одновременным присвоением им регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов ", - говорится в сообщении.
Это позволит уменьшить количество визитов граждан в государственные органы и сэкономит их собственное время, поскольку отныне отпадает необходимость посещения Центра обслуживания налогоплательщиков для написания заявления и получения справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика.
В подразделениях ДМС и ЦНАП эта услуга предоставляется бесплатно.
- Напомним, ранее в украинском появилась возможность записывать электронную подпись на ID-карту.
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